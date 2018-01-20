Синоптики предупредили москвичей о понижении атмосферного давления

В субботу, 20 января, в Москве произойдет понижение атмосферного давления.

Атмосферное давление в столице будет падать, и барометры покажут 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, сообщает сайт газеты «Известия» со ссылкой на синоптиков.

В данный момент над Москвой проходит атмосферный фронт. Он сопровождается сильными снегопадами и порывистом ветром, который будет усиливаться.

Прогнозируется температура воздуха -6—8 градусов.