Синоптики предупредили москвичей о понижении атмосферного давления
Двадцатого января в столице ниже нормы опустится атмосферное давление.
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
В субботу, 20 января, в Москве произойдет понижение атмосферного давления.
Атмосферное давление в столице будет падать, и барометры покажут 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, сообщает сайт газеты «Известия» со ссылкой на синоптиков.
В данный момент над Москвой проходит атмосферный фронт. Он сопровождается сильными снегопадами и порывистом ветром, который будет усиливаться.
Прогнозируется температура воздуха -6—8 градусов.