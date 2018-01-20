В Италии обладателем наследства в 30 тысяч евро стал кот

В Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от хозяйки 30 тысяч евро.

Она считала животное главным в своей жизни и завещала, чтобы ее семья в случае болезни кота не жалела денег для его лечения, даже продавая антиквариат и ювелирные украшения, если возникнет такая необходимость, информирует La Stampa.

Как сообщила дочь покойной, ее мать любила животное больше, чем своих детей.

Сейчас кот питается креветками и спит на четырех разных лежанках.