В Италии обладателем наследства в 30 тысяч евро стал кот
Итальянский кот получил в наследство тридцать тысяч евро.
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В Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от хозяйки 30 тысяч евро.
Она считала животное главным в своей жизни и завещала, чтобы ее семья в случае болезни кота не жалела денег для его лечения, даже продавая антиквариат и ювелирные украшения, если возникнет такая необходимость, информирует La Stampa.
Как сообщила дочь покойной, ее мать любила животное больше, чем своих детей.
Сейчас кот питается креветками и спит на четырех разных лежанках.