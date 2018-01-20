Направлявшийся в США танкер с российским газом развернулся посреди Атлантики

Танкер, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, развернулся в Атлантическом океане из-за непогоды. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов.

Судно Gaselys французской компании Engie вышло из британского порта Isle of Grain. Танкер должен был доставить российский сжиженный природный газ с «Ямала СПГ» в США. Он направлялся в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. Прибытие судна ожидалось в субботу, однако посреди океана оно изменило курс и теперь направляется в испанский порт Algeciras.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что первую партию газа с российского проекта «Ямал СПГ» в США должны доставить 22 января. Как отмечало издание, сделка была заключена из-за роста цен на голубое топливо на Восточном побережье Соединенных Штатов Америки до рекордных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров.