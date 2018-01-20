Нацбанк Украины допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ

Украина в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ.

Это может произойти, если Украина не получит очередной транш до июля.

«Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу Международного валютного фонда до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — приводят «Українські Новини» слова заместителя главы Нацбанка Украины Дмитрия Сологуба.

Он добавил, что предоставление транша возможно только при принятии «кучи непопулярных реформ», отметив, что вероятность такого развития низка.