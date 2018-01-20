В России резко подешевел флагманский смартфон Samsung

В России на треть снизились цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy Note8, представленный в середине августа 2017 года. По данным экспертов Hi-Tech Mail.Ru, средняя стоимость устройства составляет 45 тысяч рублей. В сентябре, когда смартфон только поступил в продажу в стране, его рекомендованная розничная цена составляла почти 70 тысяч рублей.

Ранее Samsung Galaxy Note 8 занял второе место в рейтинге лучших смартфонов под управлением Android.

В конце 2017 года в России почти в два раза снизилась стоимость iPhone 6S Plus. Теперь его можно приобрести всего за 30 тысяч рублей. Причиной беспрецедентного падения цен стал выход айфонов нового от Apple – iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.