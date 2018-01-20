Ракета-носитель с военным спутником США стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с американским военным спутником GEO-4 стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида. Запуск осуществила компания United Launch Alliance.

Изначально старт ракеты-носителя должен был состояться 19 января, однако из-за технических неполадок он был перенесен.

Спутник GEO-4 – это часть американской системы SBIRS (Space-Based Infrared System), предназначенной для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, а также ведения разведки. Прослужить он должен 12 лет.