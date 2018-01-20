В Японии создали электромобиль-амфибию

Экс-сотрудник Toyota Motor Хидео Цурумаки создал электромобиль, который в критических ситуациях может держаться на плаву.

Под каждым из четырех сидений машины расположена сменная батарея. За один цикл зарядки электрокар может проехать 160 километров с максимальной скоростью 80 км/ч, сообщает сайт газеты «Известия».

Отмечается, что цена новинки около 18 тысяч долларов.

В машине используются турбинообразные колеса, которые втягивают воду при вращении, и компонент спереди, выпускающий воду для движения.