Рыбак из Владивостока отдал свой улов лисе и снял это на видео

Рыбаку из Владивостока пришлось поделиться своим уловом с лисицей, которая, не испугавшись мужчину, подошла к нему и стала ждать, пока тот покормит ее рыбой.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина кидает лисе, которая находится на небольшом расстоянии от него, корюшку.

«Будешь? На, возьми», - говорит дикому зверю рыбак.

Лисица берет рыбу и уходит, однако вскоре возвращается за новой порцией улова.

«Все! Дай я сейчас поймаю, потом тебе еще отдам», - смеется мужчина в конце видеоролика.

Ранее сообщалось, что в Норильске мужчина заснял на видео, как песец ворует его улов.