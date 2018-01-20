Британский пенсионер удивил пользователей Сети внедорожником Land Rover с паровым двигателем

Британский пенсионер Фрэнк Ротвелл установил на свой 50-летний Land Rover Series II паровой двигатель. Автомобиль оснащен бойлером и емкостью для воды.

По данным Daily Mail, на постройку внедорожника житель Великобритании потратил 400 часов и 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Двигатель автомобиля функционирует по принципу агрегатов, которые использовались в паровозах: вода в бойлере нагревается с помощью угля, а давление пара применяется для раскручивания небольшого мотора. Максимальная скорость, которую может развивать такой Land Rover, составляет 24 километра в час.

Отметим, что оригинальный Land Rover Series II был оснащен бензиновым двигателем объемом 2,25 литра, а его мощность составляла 73 лошадиные силы. Также на автомобиль устанавливалась четырехступенчатая трансмиссия.