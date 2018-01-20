В РФ внедряют технологию распознавания лиц для сдачи тестов в Интернете

Компания VisionLabs разрабатывает технологию распознавания лиц, благодаря чему может появиться возможность сдавать экзамены и тесты студентам вузов в режиме онлайн. Это позволит сделать процесс образования в Российской Федерации более гибким и доступным.

Об этом рассказал генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.

Он отметил, что использование распознавания лиц в образовании достаточно эффективно, поскольку позволяет дисциплинировать студентов не только в процессе обучения, но и во время прохождения экзаменов и тестов.

«Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн», - цитирует его слова РИА Новости.

В качестве примера Ханин назвал Московский Институт Психоанализа, где уже принято решение внедрить систему по распознаванию лиц в обучение и тестирование студентов для удаленной идентификации. Так, при использовании учебного портала студенты института могут получать доступ к материалам курса, а также к сдаче тестов и экзаменов. Ранее это было невозможно из-за стандартного механизма доступа по паролю.

«С внедрением распознавания по лицу институт смог перенести процесс сдачи экзаменов в удаленный онлайн-формат. В настоящий момент более 5 тысяч студентов получают доступ к материалам курса каждую неделю с помощью биометрической идентификации», - отметил Ханин.

Кроме того, по его словам, данная система позволяет исключить мошенничества, в которых студенты могут прибегать к помощи третьих лиц для сдачи экзаменов.

«Мы ожидаем, что онлайн-обучение с подобной идентификацией будет набирать популярность среди Вузов в России, так как делает образование более гибким и доступным», - заключил Ханин.

Благодаря биометрической идентификации происходит повышение качества обучения студентов, которые ответственно подходят к подготовке и не надеются на нелегальные способы сдачи тестов и экзаменов.

Также отмечается, что студенты стали более осознанно подходить к работе с материалами, поскольку понимают, что их активность прослеживается и фиксируется.

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