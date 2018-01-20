Тереза Мэй оценила возможность проведения второго референдума по Brexit

В Великобритании не будет второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Нет, второго референдума не будет», - сказала она в интервью немецкой газете Bild.

При этом премьер-министр отметила, что «парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла свое решение». По словам Мэй, «мы покидаем ЕС, но не Европу, мы хотим партнерства с Евросоюзом». Также глава правительства Великобритании подчеркнула, что официальный Лондон не намерен «разрушать все мосты».

«У нас общие интересы и мы стоим перед общими вызовами», - сказала Мэй, отметив, что Великобритания готова к выполнению своих обязательства по обеспечению общей безопасности.

Премьер также сообщила, что Лондон «не закрывает двери», поскольку «трансграничный поток товаров важен для обеих сторон».

«Мы хотим договориться (с Евросоюзом – ред). о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности», - подчеркнула Тереза Мэй.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. По итогу голосования, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Летом прошлого года Тереза Мэй разрешила гражданам ЕС остаться в Великобритании после Brexit.