Нобелевский лауреат спрогнозировал «тотальный коллапс» биткоина

Биткоин в ближайшее время ожидает тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой валюты напоминает «тюльпанную лихорадку».

С таким заявлением выступил Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер в интервью CNBC.

По его словам, биткоин не будет иметь реальной стоимости до тех пор, пока общество не придет к одному мнению относительно его цены.

«Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций», - подчеркнул Шиллер.

Кроме того, эксперт отметил, что «биткоин может рухнуть и все про него забудут». Данное предположение он назвал наиболее вероятным исходом.

«Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», - заключил Шиллер.

Ранее сообщалось, что биткоин впервые за несколько лет продемонстрировал снижение стоимости в начале года.