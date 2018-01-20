Юбилей Высоцкого отметят в домах культуры, театрах и музеях Москвы

Десятки мероприятий, приуроченных к 80-летию актера и музыканта Владимира Высоцкого, пройдут в столичных музеях и театрах департамента культуры.

Как сообщается на портале мэра Москвы, поклонники творчества Владимира Высоцкого с 20 января смогут посетить концерты, выставки, кинопоказы и спектакли, которые пройдут в честь юбилея легендарного барда.

При этом вход на многие мероприятия будет свободный, однако для участия в некоторых культурных событиях потребуется пройти процедуру регистрации, либо купить билет.

Согласно сообщению, 20 января в Доме Высоцкого на Таганке состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Я люблю — и, значит, я живу!».

25 января в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина пройдет единственный показ спектакля «Горький. Дно. Высоцкий» режиссера Бориса Дьяченко.

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что основной площадкой празднования 80-летия артиста станет Дом Высоцкого на Таганке, где до 31 января будет работать выставка «Я, конечно, вернусь…». На ней представят портреты Владимира Высоцкого, а также работы, которые были написаны по мотивам его песен и ролей в спектаклях.