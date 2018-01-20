В Белом доме не исключили встречи Трампа и Порошенко в Давосе

Полноформатной встречи президента США Дональда Трампа и главы Украины Петра Порошенко в Давосе не планируется, однако не исключено, что они могут встретиться на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума. Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома, комментируя информацию о переговорах лидеров двух стран в швейцарском городе.

«Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий», - приводит ТАСС слова источника в Белом доме.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что украинский президент Петр Порошенко рассчитывает провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметим, что отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли это личная встреча или переговоры запланированы в каком-то другом формате, министр иностранных дел Украины пояснил, что «они будут говорить как два президента».

Форум в швейцарском Давосе пройдет в период с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с Пентагоном возможную приостановку работы правительства США.