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Цукерберг: пользователи Facebook сами определят, каким новостным ресурсам доверять

Наталия Майорова
04:39 20.01.2018
Создатель Facebook также подчеркнул, что обновление не повлияет на количество новостей, которые видят пользователи в социальной сети.
Цукерберг: пользователи Facebook сами определят, каким новостным ресурсам доверять
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Социальная сеть Facebook предоставит возможность пользователям самостоятельно определять, каким новостным источникам следует доверять.

Об этом глава компании Марк Цукерберг заявил на своей странице.

«Я попросил команду удостовериться, что мы отдаем предпочтение новостям, которым можно доверять, информативным, местным. Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять»,

- подчеркнул он.

По словам Цукерберга, теперь пользователей Facebook будут опрашивать, знакомы ли они с данным новостным ресурсом и вызывает ли он доверие.

Он также подчеркнул, что обновление социальной сети не повлияет на количество новостей, которые видят пользователи Facebook. 

Ранее сообщалось, что Цукерберг потерял почти $3 млрд после объявления об изменениях в Facebook

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