«Автоваз» доставил на Кубу более 300 автомобилей Lada

Впервые более чем за десять лет «Автоваз» поставил на Кубу партию автомобилей Lada.

Отмечается, что грузовое судно с 344 машинами моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross прибыло в порт Гаваны.

Сотрудникам кубинской государственной таксомоторной компании Taxis Cuba было передано 320 автомобилей Lada Vesta и 24 машины Lada Largus Cross. Все транспортные средства окрашены в яркий желто-оранжевый цвет.

Как рассказал гендиректор Taxis Cuba Хорхе Луис Диас Эрнандес, все автомобили будут использоваться в первую очередь для развоза туристов.

«На протяжении восьми месяцев мы использовали несколько автомобилей Lada в режиме тестовой эксплуатации. Они отлично себя зарекомендовали, так что мы с нетерпением ждали прибытия этой партии», - цитирует его слова ТАСС.

По словам Марата Габитова, являющегося коммерческим директором компании-дистрибьютора «Автоваза» на Кубе, приток туристов увеличивается с каждым годом, в связи с чем данная отрасль нуждается в транспортных средствах.

«Идет постепенная работа по возврату «Автоваза» на Кубу», - отметил он.

Уточняется, что поставка автомобилей на Кубу была осуществлена при содействии Российского экспортного центра и Внешэкономбанка. Предыдущие поставки на остров «Автоваз» осущесвил 12 лет назад.

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