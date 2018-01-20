Кличко в шутку пообещал, что не все чиновники вынырнут из проруби на Крещение в 2019 году

Киевский мэр Виталий Кличко вместе с городскими чиновниками искупался в честь Крещения Господня в проруби и предупредил своих коллег, что в следующем году те, кто будут плохо выполнять свою работу, могут «вынырнуть не сразу».

Мэр украинской столицы добавил, что по его замыслу совместное окунание должно было сплотить и закалить чиновников.

«Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства» — заявил Кличко.

При этом он добавил, что «пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой — в Бога, в Украину и в наше дело!».

Градоначальник также в шутку добавил, что многие чиновники «не сразу вынырнут» в 2019 году, если будут плохо работать.

«Я сказал: кто будет плохо работать, тому на следующий год не дам выйти, будет сидеть, пока не станет синим. Не вынырнет», — иронично сказал Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.