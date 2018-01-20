Заключенные колоний во Владимирской области приняли участие в крещенских купаниях

В двух исправительных колониях Владимирской области в честь празднования Крещения Господня былы организованы крещенские купания в специально возведенных купелях. При этом мероприятия, приуроченные к православному празднику, прошли во всех исправительных учреждениях региона.

По словам помощника начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими протоиерея Михаила Кочеткова, во всех тюрьмах, колониях и СИЗО в праздничные дни побывали закрепленные за храмами священнослужители. Они поздравили сотрудников и заключенных исправительных учреждений с Крещением, отслужили водосвятные молебны и напомнили, что этот день необходимо проводить в молитвах, духовном развитии, а также совершать добрые дела.

Как сообщается на сайте УФСИН России по Владимирской области, в колонии строгого режима № 3 Великое Водоосвящение провел протоиерей Михаил Кочетков. Он же освятил крещенскую купель, которую установили около храма Иоанна Кронштадтского. Искупаться в ледяной воде в честь праздника изъявили желание 35 осужденных, допущенных к омовению медицинскими работниками.

Отметим, что во время праздничных мероприятий медицинские работники также дежурили возле купели.

В колонии строгого режима № 7 в поселке Пакино Владимирской области 19 января по многолетней традиции также была установлена купель. Сначала заключенные посмотрели документальный фильм о русских православных традициях и о значении праздника Крещения, а затем протоирей Игорь (Любченко) в сослужении протоиерея Сергия (Шопина) провел молебен, участники которого прошли Крестным ходом к купели.

Далее 18 осужденных, которые решили принять участие в крещенских купаниях, по очереди троекратно окунались в купель, после чего они прошли в заранее приготовленное место, где на столе их ждали горячий чай и конфеты.

В сообщении говорится, что в ИК-7 в целях безопасности также было организовано дежурство врачей.