В США испытали ядерный реактор для жизни на Марсе
В американском штате Невада успешно испытан миниатюрный ядерный реактор Kilopower. Ожидается, что в будущем он сможет снабжать энергией первые поселения на Марсе.
С таким заявлением выступили представители NASA на конференции в Лас-Вегасе, передает Reuters.
«Компактные размеры Kilopower и мощность позволят нам доставить несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности»,
- рассказали в ведомстве.
Как отмечают авторы проекты, реактор основан на принципе двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей.
Наиболее активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры с рулон бумажного полотенца. Планируется, что полномасштабные испытания разработки начнутся уже в середине марта.
Мощность одного реактора оценивается в 1-10 кВт, а для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса необходимо запустить 4-5 таких установок, отметили эксперты.
Ранее сообщалось, что российские ученые исследуют круговорот воды на Марсе при помощи лазера.