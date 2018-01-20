В США испытали ядерный реактор для жизни на Марсе

В американском штате Невада успешно испытан миниатюрный ядерный реактор Kilopower. Ожидается, что в будущем он сможет снабжать энергией первые поселения на Марсе.

С таким заявлением выступили представители NASA на конференции в Лас-Вегасе, передает Reuters.

«Компактные размеры Kilopower и мощность позволят нам доставить несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности», - рассказали в ведомстве.

Как отмечают авторы проекты, реактор основан на принципе двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей.

Наиболее активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры с рулон бумажного полотенца. Планируется, что полномасштабные испытания разработки начнутся уже в середине марта.

Мощность одного реактора оценивается в 1-10 кВт, а для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса необходимо запустить 4-5 таких установок, отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что российские ученые исследуют круговорот воды на Марсе при помощи лазера.