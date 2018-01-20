Трамп обсудил с Пентагоном возможную приостановку работы правительства США

Американский президент Дональд Трамп обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов ВС США процесс подготовки к возможной приостановке финансирования в ряде деятельности федеральной правительства по причине отсутствия бюджета, принятого Конгрессом.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, Трамп подтвердил намерение поддержать «увеличенное и прогнозируемое финансирование» военного ведомства для того, чтобы обеспечить мир «посредством силы».

В связи с этим глава американской администрации заверил, что продолжит добиваться от Конгресса одобрения военного бюджета.

Трамп также отметил, что законодатели играют ключевую роль в предотвращении срыва финансирования федеральной исполнительной ветви власти, а также им следует «быстро одобрить бюджет», чтобы США были «полностью защищены», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что основная проблема американской власти заключается в том, что США не могут справиться со своим совершенно чудовищных размеров военным бюджетом.