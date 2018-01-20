Посвященный Штирлицу арт-объект торжественно открыли во Владивостоке

Во Владивостоке торжественно открыли арт-объект, посвященный герою произведений советского писателя Юлиана Семенова разведчику Отто фон Штирлицу.

«Торжественная церемония открытия арт-объекта, посвящённого литературному и кинематографическому герою — советскому разведчику Максу Отто фон Штирлицу — прошла во Владивостоке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

В мэрии Владивостока также рассказали, что конструкция выполнена из цельного листа металла, на котором прорезан силуэт разведчика.

«В молодые годы Отто фон Штирлиц (настоящее имя — Всеволод Владимиров), самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане "Версаль"», - написано на арт-объекте.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что Российское военно-историческое общество (РВИО) может помочь в установке мемориальной доски музыканту, лидеру группы «Кино» Виктору Цою в Санкт-Петербурге.

В декабре прошлого года в Михайловской военной артиллерийской академии состоялось открытие мемориальной доски маршалу артиллерии Владимиру Михалкину.