Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост через пролив Ла-Манш, который соединил бы две страны.

Об этом сообщает агентство The Telegraph.

Данное заявление Джонсон сделал в ходе встречи британских министров с французскими коллегами, которая состоялась в британской Королевской военной академии в Сандхерсте.

«Нам нужен еще один маршрут между Великобританией и Францией. Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя они находятся всего лишь в 20 милях друг от друга», - заявил он.

Джонсон также отметил, что экономическое благополучие Великобритании «зависит от хорошей инфраструктуры и хороших транспортных связей».

Однако, как стало известно позже, Франция вежливо отклонила данное предложение. Об этом сообщает Reuters.

«Все идеи заслуживают внимания, даже имеющие самую далекую перспективу», - заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мейр.

Ле Мейр также подчеркнул, что железнодорожный «Евротоннель» под Ла-Маншем уже связал Великобританию и Францию.