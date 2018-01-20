Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост через пролив Ла-Манш, который соединил бы две страны.
Об этом сообщает агентство The Telegraph.
Данное заявление Джонсон сделал в ходе встречи британских министров с французскими коллегами, которая состоялась в британской Королевской военной академии в Сандхерсте.
«Нам нужен еще один маршрут между Великобританией и Францией. Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя они находятся всего лишь в 20 милях друг от друга»,
- заявил он.
Джонсон также отметил, что экономическое благополучие Великобритании «зависит от хорошей инфраструктуры и хороших транспортных связей».
Однако, как стало известно позже, Франция вежливо отклонила данное предложение. Об этом сообщает Reuters.
«Все идеи заслуживают внимания, даже имеющие самую далекую перспективу»,
- заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мейр.
Ле Мейр также подчеркнул, что железнодорожный «Евротоннель» под Ла-Маншем уже связал Великобританию и Францию.