Ученые доказали негативное влияние микроволновых печей на окружающую среду

Ученые из Манчестерского университета установили, что микроволновые печи негативно влияют на окружающую среду

Как сообщается в пресс-релиз исследования, опубликованном на сайте вуза, в год только в Евросоюзе микроволновки вырабатывают столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллионов автомобилей — около 7,7 миллионов тонн. Этот объем выбросов является фактором, существенно способствующим глобальному потеплению.

В докладе подчеркивается, что наибольший вред окружающей среде наносит маленькая энергоэффективность СВЧ-печей. По мнению специалистов, микроволновки в среднем по Евросоюзу потребляют количество электроэнергии, которое эквивалентно годовой выработке трех крупных газоэлектростанций.

Трудности, связанные с утилизацией микроволновых печей, также вызывают серьезное беспокойство у ученых. Как рассказал доктор Алехандро Гайего Шмидт, потребители в сейчас покупают новую технику до того, как старая выйдет из строя, поскольку электронные товары стали показателями статуса.

«В результате выброшенное оборудование лидирует среди прочих видов отходов», — заявил научный сотрудник.

При этом специалисты полагают, что уменьшить вредное воздействие СВЧ-печей можно, если объяснить жителям целесообразность продления срока службы бытовых приборов.