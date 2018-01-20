WhatsApp разработал аккаунты для малого бизнеса
Известный мессенджер WhatsApp запустил бесплатное приложение, которое получило название WhatsApp Business. Оно предназначено для коммуникации предпринимателей с клиентами.
Об этом говорится в блоге компании.
Ожидается, что данная новинка поможет отделить личную и рабочую переписку, а также будет служить «официальным представительством» различных компаний в приложении.
«Люди по всему миру используют WhatsApp, чтобы общаться с небольшими компаниями, важными для них, — от автомастерской в Голландии до винного магазинчика в Грузии»,
- отметили разработчики.
Кроме того, обычные пользователи смогут использовать WhatsApp как и раньше, не скачивая новую версию программы.
Также сообщения, которые будут приходить от бизнес-аккаунтов, можно будет блокировать или помечать отметкой «спам».
«Наши 1,3 миллиарда пользователей смогут намного проще переписываться с компаниями, которые важны для них»,
- заключили в компании.
Уточняется, что в будущем будет введена так называемая «верификация» бизнес-аккаунтов.
Новая версия пока доступна лишь для устройств на базе Android в США, Индонезии, Италии, Мексике и Великобритании. В ближайшие недели ожидается обновление программы и в других странах.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp появился крадущий сообщения вирус.