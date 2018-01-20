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WhatsApp разработал аккаунты для малого бизнеса

Наталия Майорова
01:20 20.01.2018
Новинка поможет отделить личную и рабочую переписку, а также будет служить «официальным представительством» различных компаний в приложении.
WhatsApp разработал аккаунты для малого бизнеса
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Известный мессенджер WhatsApp запустил бесплатное приложение, которое получило название WhatsApp Business. Оно предназначено для коммуникации предпринимателей с клиентами.

Об этом говорится в блоге компании.

Ожидается, что данная новинка поможет отделить личную и рабочую переписку, а также будет служить «официальным представительством» различных компаний в приложении.

«Люди по всему миру используют WhatsApp, чтобы общаться с небольшими компаниями, важными для них, — от автомастерской в Голландии до винного магазинчика в Грузии»,

- отметили разработчики.

Кроме того, обычные пользователи смогут использовать WhatsApp как и раньше, не скачивая новую версию программы.

Также сообщения, которые будут приходить от бизнес-аккаунтов, можно будет блокировать или помечать отметкой «спам».

«Наши 1,3 миллиарда пользователей смогут намного проще переписываться с компаниями, которые важны для них»,

- заключили в компании.

Уточняется, что в будущем будет введена так называемая «верификация» бизнес-аккаунтов.

Новая версия пока доступна лишь для устройств на базе Android в США, Индонезии, Италии, Мексике и Великобритании. В ближайшие недели ожидается обновление программы и в других странах.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появился крадущий сообщения вирус

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