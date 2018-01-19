Вашингтон обвиняет Россию в дискриминации американских экспортеров

Офис торгового представителя Соединенных Штатов подготовил доклад, в котором Россию обвиняют в дискриминации американских сельскохозяйственных экспортеров, а также в создании барьеров для них.

Кроме того, Вашингтон считает, что Москва и Пекин несоблюдают ключевые обязательства в рамках ВТО. Китай же, по мнению Вашингтона, еще и создает «беспрецедентные» меры против иностранных производителей в целом.