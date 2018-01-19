Глава Пентагона заявил о потере США военного превосходства в мире

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, военное превосходство американцев в воздухе, на земле, на море, в космосе и киберпространстве исчезает.

По его словам, в данный момент приоритетом Вашингтона является долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией, что требует значительных финансовых вложений.

Также Мэттис заявил, что Пекин и Москва «подрывают международный порядок изнутри». А Россию он обвинил еще и в том, что она «подрывает демократические процессы» и расширяет свой ядерный потенциал.