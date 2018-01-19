НАМИ показал базовый двигатель для автомобиля «Кортеж»

Как сообщается на официальной странице института в Instagram, двигатель собственной разработки объемом 2,2 литра имеет мощность 245 лошадиных сил.

За производство автомобилей будет ответственным концерн Sollers, владеющий заводом УАЗ.

В 2016 году НАМИ представил новейший 12-цилиндровый силовой агрегат, который также разработан НАМИ и будет устанавливаться на представительский седан и, возможно, другие версии. Мощность двигателя – 850 лошадиных сил.

Всего в этом году НАМИ планирует передать ФСО около 70 машин проекта «Кортеж», а в следующем начать продажи некоторых моделей всем желающим.