НАМИ показал базовый двигатель для автомобиля «Кортеж»
Институт НАМИ, ответственный за разработку автомобилей проекта «Кортеж», опубликовал характеристики базового двигателя для автомобилей проекта.
Фото: fgupnami / instagram
Как сообщается на официальной странице института в Instagram, двигатель собственной разработки объемом 2,2 литра имеет мощность 245 лошадиных сил.
За производство автомобилей будет ответственным концерн Sollers, владеющий заводом УАЗ.
В 2016 году НАМИ представил новейший 12-цилиндровый силовой агрегат, который также разработан НАМИ и будет устанавливаться на представительский седан и, возможно, другие версии. Мощность двигателя – 850 лошадиных сил.
Всего в этом году НАМИ планирует передать ФСО около 70 машин проекта «Кортеж», а в следующем начать продажи некоторых моделей всем желающим.