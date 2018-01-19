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«Газпром» получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»

Наталья Жуковская
18:32 19.01.2018
В «Газпроме» заявили, что Турция дала добро на строительство второй нитки «Турецкого потока».
«Газпром» получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
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Фото: Stefan Sauer dpa / globallookpress

Российская компания «Газпром» получила разрешение от турецких властей на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщили в корпорации. Отмечается, что она будет построена в исключительной экономической зоне и территориальных водах страны.

«По дипломатическим каналам "Газпром" получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции»,

— сказано в сообщении холдинга.

В компании отмечают, что в связи с этим можно утверждать, что обе нитки будут сданы в срок, до конца 2019 года.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию, который будет проложен по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Одна нитка будет построена для нужд турецкого населения, а вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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