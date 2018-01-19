«Газпром» получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»

Российская компания «Газпром» получила разрешение от турецких властей на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщили в корпорации. Отмечается, что она будет построена в исключительной экономической зоне и территориальных водах страны.

«По дипломатическим каналам "Газпром" получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции», — сказано в сообщении холдинга.

В компании отмечают, что в связи с этим можно утверждать, что обе нитки будут сданы в срок, до конца 2019 года.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию, который будет проложен по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Одна нитка будет построена для нужд турецкого населения, а вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.