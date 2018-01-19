Пентагон для борьбы с ИГ* заменит истребители на более дешевые

Американское военное ведомство планирует заменить истребители F-22 и F-35, которые сейчас направлены на борьбу с террористами на Ближнем Востоке, на более дешевые аналоги, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой источники в Пентагоне и конгрессе США.

При этом новейшие истребители отправят в Европу и Азию для «сдерживания угроз». Сейчас стоимость одного такого малозаметного и высокотехнологичного F-22 или F-35 равна 150 миллионам долларов, а расходы на час его полета — 35 тысяч долларов.

Военные эксперты в Пентагоне и конгрессе США считают, что использовать такие машины для уничтожения палаточных городков террористов, обходится слишком дорого. Поэтому их лучше перебросить туда, где они могут быть более эффективно использованы.

А на Ближнем Востоке предлагается использовать более дешевые самолеты, например, подобные легким штурмовикам Super Tucano, которые изготавливаются в Бразилии. США в данный момент закупает эти самолеты для вооруженных сил Афганистана, стоимость которых равна 20 миллионам долларов.

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