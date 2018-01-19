Французский изобретатель пересек озеро на летающей «ступе»

Французский разработчик и экстремал Фрэнк Запата создал летающий сегвей. Свое изобретение он назвал Ezfly.

Летающий сегвей оборудован двумя вертикальными рукоятями, с помощью которых можно управлять транспортным средством и удерживать равновесие.

Запата тестировал свою разработку еще в октябре 2017 года. Он и еще десять пилотов совершили полет над поверхностью техасского озера. Судя по кадрам, размещенным разработчиком в Сети, мужчине действительно удалось сделать то, что казалось еще пару десятилетий назад фантастикой. На видео мужчина на ховерборде (так называют летающий скейтборд из фантастических фильмов и игр, в том числе из культовой картины «Назад в будущее» - прим.ред) взмывает вверх, а затем плавно летит в нескольких метрах над уровнем воды. Стоит отметить, что чем-то изобретение Запата внешне напоминает летающую ступу из знаменитых детских сказок о Бабе Яге.

Фрэнк Запата уже давно не расстается с мечтой создать компактное и удобное в использовании устройство, которое позволило бы человеку парить над поверхностью земли. Сначала француз спроектировал Flyboard, который поднимал человека в воздух благодаря реактивной струе воды. Затем был создан реактивный ховерборд Flyboard Air, однако он был слишком сложен в управлении.

Разработками француза уже заинтересовался Пентагон.