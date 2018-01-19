На Украине обнаружено золото
В Закарпатской области Украины обнаружено месторождение золота.
Фото: AntonTulskiy / wikipedia
На Украине в Закарпатской области обнаружено небольшое золотое месторождение, запасы которого оцениваются в 2,4 тонны драгоценного металла.
«Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявах Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», - заявили в Государственной службе геологии и недр Украины.