На Украине обнаружено золото

На Украине в Закарпатской области обнаружено небольшое золотое месторождение, запасы которого оцениваются в 2,4 тонны драгоценного металла.

«Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявах Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», - заявили в Государственной службе геологии и недр Украины.