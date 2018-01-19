Российские С-400 «Триумф» опаснее, чем вы думали - National Interest

Авторы издания National Interest выпустили материал, в котором доказывают, что российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» опаснее, чем раньше думали западные военные, так как ЗРК превосходят аналогичные системы НАТО и США сразу по нескольким параметрам.

Первым плюсом эксперты издания назвали тот факт, что С-400 может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности, от 40 до 400 километров. Американский аналог Patriot (MIM-104A) способен при этом запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров.

Вторым важным преимуществом российского ЗРК в National Interest назвали превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400. Этот снаряд может не только летать со скоростью пять километров в секунду, но и сбивать цели на высоте до пяти метров над землей.

Кроме того, по словам американских экспертов, С-400 способен поражать современные малозаметные летательные аппараты, такие как F-22 и F-35, если его оснастить специальными радарами. А еще наличие ЗРК позволяет иметь относительно небольшой по сравнению с США и членами Североатлантического альянса авиапарк истребителей.

Именно эти характеристики, считают журналисты издания, вызвали такой интерес у покупателей, из Саудовской Аравии.

Ранее «Звезда» писала, что в США все еще ведут переговоры с Турцией в надежде отговорить ее от покупки российских ракетных комплексов С-400.