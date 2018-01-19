Макрон пообещал ввести всеобщую воинскую обязанность во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что планирует выполнить один из пунктов своей предвыборной кампании и ввести обязательную службу в армии, отмененную в 2001 году.

«Я хочу заверить каждого, что в конечном итоге она будет введена. Ею будут управлять все связанные с этим министерства, не только Минобороны», — сказал президент Франции во время выступления перед военнослужащими на самой большой военной базе страны в Тулоне.

Трансляция его выступления велась в официальном Periscope Макрона. При этом глава Франции добавил, что на введение всеобщей воинской обязанности будет выделено отдельное финансирование.

Кроме того, Макрон объявил о намерении в течение своего пятилетнего мандата модернизировать две основные составляющие сил ядерного сдерживания страны - «океанических сил» и «воздушных составляющих». Он также отметил, что модернизация коснется всех военных сфер, включая наземные, морские и воздушные силы, космическое подразделение и подразделение по борьбе с киберугрозами.