Украинские депутаты потребовали отмены закона о реинтеграции Донбасса

Накануне Верховная Рада приняла закон во втором чтении. Против проекта закона проголосовали 36 депутатов, за – 280.

Проект постановления об отмене был опубликован на сайте парламента за авторством депутатов «Оппозиционного блока». Согласно регламенту, теперь закон не может быть подписан председателем парламента и передан президенту Петру Порошенко.

Таким образом, закон о реинтеграции Донбасса пробудет в Раде как минимум до начала следующей сессии, которая состоится 6 февраля, сообщает Канал 24.