В Вифлееме открыли памятник Гагарину
Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину торжественно открыт в палестинском городе Вифлееме.
Фото: Липунов Г.А / wikipedia
По мнению палестинской стороны, решившей увековечить имя советского космонавта, такой жест поспособствует развитию двусторонних отношений между Россией и Палестиной.
Бронзовый бюст установлен на площади Рождества Христова, рядом с одноименной базиликой.
За последние шесть лет бронзовые бюсты первого космонавта появились уже в трех десятках стран Европы, Азии и Америки.