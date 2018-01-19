В Вифлееме открыли памятник Гагарину

По мнению палестинской стороны, решившей увековечить имя советского космонавта, такой жест поспособствует развитию двусторонних отношений между Россией и Палестиной.

Бронзовый бюст установлен на площади Рождества Христова, рядом с одноименной базиликой.

За последние шесть лет бронзовые бюсты первого космонавта появились уже в трех десятках стран Европы, Азии и Америки.