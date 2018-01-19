Сулейману Керимову дали разрешение на поездку в Россию

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов получил разрешение французского суда на поездку в Россию к близкому родственнику («брату или сводному брату»), на три дня, который тяжело болен, сообщил агентству AFP прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Отмечается, что сенатор приземлится в РФ 19 января, а в воскресенье должен вернуться во Францию. Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Следствие считает, что россиянин несколько лет покупал на Лазурном Берегу виллы по заниженным ценам, всего было приобретено пять домов на общую сумму более 400 миллионов евро. А налоги с этих покупок во французский бюджет миллиардер не платил.

По тем статьям, которые вменяются Керимову в вину, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В данный момент суд принял решение, что сенатор не может покинуть Приморские Альпы, но посетить больного родственника ему разрешили.