Украинцы «декоммунизировали» телеканал в Австралии

Украинская диаспора в Австралии добилась изменения рекламного ролика местного телеканала Channel 7.

По словам председателя Союза украинских организаций Австралии Стефана Романова, ролик транслировался в качестве анонса кулинарного шоу My Kitchen Rules. Программа с участием русских конкурсанток анонсировалась с лозунгом «русские идут», а в логотипе передачи присутствовали серп и молот.

Украинцы возмутились данным фактом и засыпали руководство канала жалобами. По мнению украинской диаспоры, серп и молот символизируют бесчеловечное отношение, геноцид и нарушения прав человека в Советском Союзе.

«Союз украинских организаций благодарит всех, кто принял участие в этой кампании», - заявил Романов на своей странице в Facebook.