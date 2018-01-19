Украинцы «декоммунизировали» телеканал в Австралии
Украинская деаспорта в Австралии добилась от местного телеканала Channel 7, удаления рекламного ролика, в котором присутствуют серп и молот.
Украинская диаспора в Австралии добилась изменения рекламного ролика местного телеканала Channel 7.
По словам председателя Союза украинских организаций Австралии Стефана Романова, ролик транслировался в качестве анонса кулинарного шоу My Kitchen Rules. Программа с участием русских конкурсанток анонсировалась с лозунгом «русские идут», а в логотипе передачи присутствовали серп и молот.
Украинцы возмутились данным фактом и засыпали руководство канала жалобами. По мнению украинской диаспоры, серп и молот символизируют бесчеловечное отношение, геноцид и нарушения прав человека в Советском Союзе.
«Союз украинских организаций благодарит всех, кто принял участие в этой кампании», - заявил Романов на своей странице в Facebook.