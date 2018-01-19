Соблюдение минских соглашений важнее, чем выбор места переговоров – Песков

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что место переговоров по урегулированию кризиса на востоке Украины не имеет значения, главное, чтобы Киевом и остальными участниками переговоров соблюдались минские договоренности.

«Действительно, место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату"», - сказал Песков.

Он напомнил, что все участники переговоров должны понимать, что в первую очередь речь идет о внутреннем украинском конфликте и главными его сторонами являются Киев и непризнанные республики Донбасса.

Ранее Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе, на что глава МИД Белоруссии Владимир Макей сказал, что переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе.