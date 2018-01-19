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Власти США не могут справиться со своим чудовищно большим военным бюджетом - Любимов

Александр Любимов
15:55 19.01.2018
Основная проблема американской власти заключается в том, что США не могут справиться со своим совершенно чудовищных размеров военным бюджетом
Фото: Timothy L. Hale / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

США не могут справиться со своим большим военным бюджетом, считает журналист и продюсер Александр Любимов. По мнению эксперта, мир движется в сторону многополярности и Вашингтон не знает, как на это реагировать.

«Основная проблема американской власти заключается в том, что США не могут справиться со своим совершенно чудовищных размеров военным бюджетом. Он, конечно, не соответствует  современным реалиям. То есть, когда Америка получала политические и, возможно, экономические дивиденды, по всему миру, расставляя свои военные базы, это соответствовало позиции одного геополитического игрока. Сегодня, когда мир движется в сторону многополярности, вне зависимости от пожеланий США, они не могут предложить самим себе позитивную платформу выхода из этой ситуации. Пока существует только негативная - одних сдерживают, других приостанавливают. И главное - это стоит гигантских денег», -  предположил Любимов в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

Осенью 2017 года сенат конгресса США принял законопроект о направлениях деятельности Пентагона, выделив ему на 2018 год почти 700 миллиардов долларов. Из них на борьбу с «продолжающимися агрессивными действиями России» было заложено 4,6 миллиарда долларов. На поставки оружия на Украину предусмотрено 350 миллионов долларов. 705 миллионов пойдут на совместные с Израилем программы противоракетной обороны.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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