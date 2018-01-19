Пять человек пострадали в результате вооруженного нападения на школу в Улан-Удэ

Один из нападавших на школу в Улан-Удэ получил ранения. Еще двум нападавшим удалось сбежать с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий правительству региона. По данным источника, всего в результате атаки пострадали пять человек.

«Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ: учительница, трое учеников и один нападавший, двум нападавшим удалось сбежать», — сообщил собеседник агентства.

Официально в правоохранительных органах региона ситуацию никак не комментируют. В МЧС подтвердили только факт пожара. На месте работают сотрудники. Обстоятельства происшествия выясняются.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. Двое учеников старших классов нанесли многочисленные ранения учащимся младших классов и учительнице. Пострадали 15 человек.