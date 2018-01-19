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Названы 100 лучших фильмов всех времен

Константин Тигров
07:02 19.01.2018
Опубликован рейтинг 100 лучших фильмов в истории.
Названы 100 лучших фильмов всех времен
Фото: Globallookpress

Лучшим фильмом всех времен признана художественная лента «Волшебник страны Оз».

Издание Indie Wire опубликовало список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года. Рейтинг основан на оценке ленты на сайте Rotten Tomatoes.

Отмечается, что многим современным лентам удалось встать в один ряд с классическими картинами.

Так, например, третье место занял хоррор «Прочь» 2017 года. Второе место досталось киноленте «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса.

В первую десятку рейтинга из современных картин вошел еще только мультфильм «Головоломка».

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