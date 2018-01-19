МЧС подтвердило информацию о ЧП в школе в Улан-Удэ

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре в школе в Улан-Удэ. Ранее сообщалось, что девятиклассник ворвался в класс с «коктейлем Молотова» и покалечил учеников.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре в школе в Улан-Удэ. Ранее сообщалось, что девятиклассник ворвался в класс с «коктейлем Молотова» и покалечил учеников.

К настоящему моменту, пожар в школе потушен, пострадавших в результате возгорания нет, сообщили в МЧС по региону. Причины возгорания выясняются.

Ранее местные СМИ сообщили, что в пятницу утром в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором девятиклассник с «коктейлем Молотова» и устроил пожар.

В правоохранительных органах акт нападения пока официально не комментируют. На место выехали сотрудника. Также сообщалось, что глава Бурятии прервал визит в Монголия и вылетел к месту ЧП.