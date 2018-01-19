Напавшим на учеников в Бурятии оказался девятиклассник

Выяснилось, что на школу в Бурятии с топором и коктейлем Молотова напал местный девятиклассник.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 19 января, передает «Тайга.инфо».

В результате инцидента одной девочке злоумышленник отрубил пальцы, ранения получили еще несколько человек. Школьник также бросил коктейль Молотова, в результате чего случилось возгорание. Пожар был оперативно потушен.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.