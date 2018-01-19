Напавшим на учеников в Бурятии оказался девятиклассник
Напавшим на школу в Улан-Удэ оказался ученик девятого класса.
Фото: Аноним 03 / «ВКонтакте»
Выяснилось, что на школу в Бурятии с топором и коктейлем Молотова напал местный девятиклассник.
Чрезвычайное происшествие случилось утром 19 января, передает «Тайга.инфо».
В результате инцидента одной девочке злоумышленник отрубил пальцы, ранения получили еще несколько человек. Школьник также бросил коктейль Молотова, в результате чего случилось возгорание. Пожар был оперативно потушен.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.