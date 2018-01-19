Глава Бурятии вылетел в школу Улан-Удэ, где мальчик с топором напал на учеников

Глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из Монголии после данных о нападении на школу. На место ЧП также направлен зампред правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По данным Tayga.info, нападение произошло в школе №5 в Сосновом бору в Улан-Удэ. Девятиклассник взорвал коктейль Молотова в школе и изрубил учеников топором.

«Мальчик закинул молотов в класс на третьем этаже, отрубил мальчику палец и ранил одну девочку», - приводит местный портал слова очевидца.

В республиканском главке МВД сайту телеканала «Звезда» сообщили, что на сотрудники работают на месте происшествия. Информации о задержании кого-либо пока нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный с топором ворвался в школу Улан-Удэ и напал на учеников.