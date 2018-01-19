Неизвестный с топором напал на учеников в школе в Улан-Удэ: есть пострадавшие
В результате инцидента несколько учеников получили ранения.
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Неизвестный, вооруженный топором напал на учащихся средней школы в Улан-Удэ и устроил пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Бурятии.
По данным источника агентства, в результате инцидента несколько учеников получили ранения.
Полиция работает на месте. Официально информация не подтверждена. Обстоятельства происшествия выясняются.