Неизвестный с топором напал на учеников в школе в Улан-Удэ: есть пострадавшие

Неизвестный, вооруженный топором напал на учащихся средней школы в Улан-Удэ и устроил пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Бурятии.

По данным источника агентства, в результате инцидента несколько учеников получили ранения.

Полиция работает на месте. Официально информация не подтверждена. Обстоятельства происшествия выясняются.