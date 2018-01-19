Лавров встретился с генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

Встреча произошла «на полях» мероприятий Совбеза ООН высокого уровня.

Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сергей Лавров встретился с генеральным секретарtм ООН Антониу Гуттерешем», - приводится в тексте сообщения.

Подробности встречи на уточняются.

Ранее глава российского МИД заявил, что РФ не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия.