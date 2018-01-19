В Канаде лиса и сова устроили «дуэль»: видео
Встреча животных произошла на пирсе у местной стоянки яхт, недалеко от которой находится логово лисиц
Фото: Daniel Karmann / dpa / Globallookpress
В канадском городе Кобург камера видеонаблюдения зафиксировала необычную «дуэль» между лисой и совой.
Видео было опубликовано на YouTube.
«У нас тут были ночные гости. Разве не удивительно, что они подобрались друг к другу так близко!», - комментируют пользователи Сети.
На кадрах видно, как сова кружит над лисой, после чего приземляется рядом с хищником на снег. После этого млекопитающее начинает метаться вокруг птицы, но спустя какое-то время убегает. Судя по кадрам, сова решила полететь вслед за лисой.
По словам представителя Кобурга Эшли Пурди, встреча животных произошла на пирсе у местной стоянки яхт, недалеко от которой находится логово лисиц, сообщает Global News.