В Канаде лиса и сова устроили «дуэль»: видео

В канадском городе Кобург камера видеонаблюдения зафиксировала необычную «дуэль» между лисой и совой.

Видео было опубликовано на YouTube.

«У нас тут были ночные гости. Разве не удивительно, что они подобрались друг к другу так близко!», - комментируют пользователи Сети.

На кадрах видно, как сова кружит над лисой, после чего приземляется рядом с хищником на снег. После этого млекопитающее начинает метаться вокруг птицы, но спустя какое-то время убегает. Судя по кадрам, сова решила полететь вслед за лисой.

По словам представителя Кобурга Эшли Пурди, встреча животных произошла на пирсе у местной стоянки яхт, недалеко от которой находится логово лисиц, сообщает Global News.

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