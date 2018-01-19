«Лаборатория Касперского» потребовала отменить запрет на свои ПО в госструктурах США

Компания «Лаборатория Касперского» потребовала в американском суде отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США, согласно которому было запрещено использовать программы компании в американских госструктурах.

Об этом сообщается в ходатайстве адвокатов компании, поданном в федеральный округ Колумбия.

«Суд должен удовлетворить данный запрос и предварительно отменить распоряжение (министерства — прим. ред.)», - сообщает РИА Новости.

По словам адвокатов, распоряжение министерства нарушает права компании, согласно которым в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США гарантируется право на надлежащее судебное разбирательство.

«Министерство внутренней безопасности США в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники», - цитирует Cyberscoop заявление компании.

В тексте сообщения также подчеркивается, что министерство не предоставило никаких доказательств о нарушении со стороны «Лаборатории Касперского».

Уточняется, что речь идет «о явном конституционном нарушении». В ходатайстве также отмечается, что правительственные чиновники признали, что каких-либо убедительных свидетельств о том, что «Лаборатория Касперского» руководила или помогала какому-либо нарушению информационной безопасности.

«При этом (данные чиновники – прим. ред.) признали свое желание нанести ущерб коммерческим интересам истца», - подчеркивается в ходатайстве.

Ранее «Лаборатория Касперского» подала в суд из-за запрета на продажу продуктов компании в США.