«Лаборатория Касперского» потребовала отменить запрет на свои ПО в госструктурах США
Компания «Лаборатория Касперского» потребовала в американском суде отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США, согласно которому было запрещено использовать программы компании в американских госструктурах.
Об этом сообщается в ходатайстве адвокатов компании, поданном в федеральный округ Колумбия.
«Суд должен удовлетворить данный запрос и предварительно отменить распоряжение (министерства — прим. ред.)»,
- сообщает РИА Новости.
По словам адвокатов, распоряжение министерства нарушает права компании, согласно которым в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США гарантируется право на надлежащее судебное разбирательство.
«Министерство внутренней безопасности США в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники»,
- цитирует Cyberscoop заявление компании.
В тексте сообщения также подчеркивается, что министерство не предоставило никаких доказательств о нарушении со стороны «Лаборатории Касперского».
Уточняется, что речь идет «о явном конституционном нарушении». В ходатайстве также отмечается, что правительственные чиновники признали, что каких-либо убедительных свидетельств о том, что «Лаборатория Касперского» руководила или помогала какому-либо нарушению информационной безопасности.
«При этом (данные чиновники – прим. ред.) признали свое желание нанести ущерб коммерческим интересам истца»,
- подчеркивается в ходатайстве.
Ранее «Лаборатория Касперского» подала в суд из-за запрета на продажу продуктов компании в США.