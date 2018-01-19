Apple позволит пользователям отключать замедление iPhone

Apple разрешит пользователям iPhone выключать замедление смартфона. Такая функция войдет в следующее обновление iOS 11.

«Люди смогут самостоятельно следить за состоянием своего аккумулятора, так что это обновление вносит прозрачность. Такого мы еще не делали», — приводит The Verge слова руководителя компании Тима Кука.

Руководитель корпорации добавил, что система будет сообщать пользователю о снижении производительности смартфона, и он всегда сможет воспользоваться новой функцией.

В материале также говорится, что выход обновления запланирован на март 2018 года.

Ранее сообщалось, что в РФ к корпорации Apple вскоре будут поданы первые иски об искусственном замедлении работы старых моделей iPhone.