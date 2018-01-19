В Калифорнии удерживавшие в заточении 13 детей супруги не признали вину

Супруги из Калифорнии, которым было предъявлено обвинение в пытках и насилии над своими детьми, отказались признавать свою вину.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В ходе судебных слушаний, которые состоялись в четверг, Турпины не признали свою вину. Сумма освобождения под залог для каждого из семейной пары составляет 12 млн. долларов.

Отмечается, что следующее судебное заседание запланировано на 23 февраля.

В ходе слушаний прокурор также рассказал о крайнем физическом истощении детей, что сказалось на их умственных способностях. Некоторые дети даже не знали, кто такой «сотрудник полиции».

В случае, если семейная пара будет признана виновной, супругам грозит тюремное заключение на пожизненный срок.