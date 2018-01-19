В Калифорнии удерживавшие в заточении 13 детей супруги не признали вину
Следующее судебное заседание запланировано на 23 февраля. Если семейная пара будет признана виновной, супругам грозит тюремное заключение на пожизненный срок.
Супруги из Калифорнии, которым было предъявлено обвинение в пытках и насилии над своими детьми, отказались признавать свою вину.
Об этом сообщает телеканал CNN.
В ходе судебных слушаний, которые состоялись в четверг, Турпины не признали свою вину. Сумма освобождения под залог для каждого из семейной пары составляет 12 млн. долларов.
Отмечается, что следующее судебное заседание запланировано на 23 февраля.
В ходе слушаний прокурор также рассказал о крайнем физическом истощении детей, что сказалось на их умственных способностях. Некоторые дети даже не знали, кто такой «сотрудник полиции».
В случае, если семейная пара будет признана виновной, супругам грозит тюремное заключение на пожизненный срок.